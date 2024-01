ULTIM'ORA - Mazzocchi ha firmato, si attende il tweet di ADL: i dettagli del contratto

Ultime notizie calciomercato - Il Napoli ha chiuso il primo colpo del calciomercato di gennaio: Pasquale Mazzocchi, infatti, è diventato un nuovo giocatore degli azzurri. Il calciatore è arrivato intorno alle ore 12 a Castel Volturno, all'SSCN Konami Training Center.

E Pasquale Mazzocchi, poco fa nel centro sportivo del Napoli, ha firmato anche il contratto: si attende solo l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo conferma Sky Sport:

"Mazzocchi è arrivato nella sede del Napoli e ha firmato il contratto che lo rende a tutti gli effetti un nuovo giocatore azzurro. Manca ora solo l'ufficialità.

L'ormai ex giocatore della Salernitana è arrivato per circa 3 milioni di euro più bonus al Napoli e ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo con gli azzurri con opzione di rinnovo per il quarto. Nella giornata di mercoledì 3 gennaio, peraltro, aveva svolto le visite mediche a Villa Stuart".