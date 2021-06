Ultim'ora AS - Ancelotti torna al Real Madrid: c'è l'accordo sul contratto, manca solo la firma! L'ex Napoli ha rifiutato l'Inter

Ultimissime calciomercato - Carlo Ancelotti è ad un passo dalla panchina del Real Madrid. Come rivela l'edizione online di AS con un'ultim'ora, il club è in contatto con il tecnico ex Napoli da una settimana e ha chiuso l'accordo per fargli lasciare l'Everton. C'è già infatti l'accordo per il nuovo contratto con il Real Madrid.

Ancelotti torna al Real Madrid! AS: c'è l'accordo per il contratto

Come racconta AS, si tratta di una trattativa fulminea:

"Iniziata e chiusa lo scorso fine settimana, ed è stata decisiva la voglia dell'italiano, che ha sempre voluto tornare a Madrid e ha già pronta la sua seconda chances. Mancano solo firme e annunci. Ancelotti è un piano di emergenza, un 'pacificatore' per riprendere con calma il progetto dopo l'addio di Zidane e le polemiche che ha suscitato. Ha un contratto lungo con l'Everton (fino al 2024), ma liberarsi non sarebbe un problema. Ancelotti, dal canto suo, ora spera solo di riprendere in mano le redini del progetto dei blancos, con i quali ha vinto una Coppa del Re, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e, soprattutto, la mitica 10° Champions League. All'Everton era contento e nelle ultime settimane ha rifiutato una proposta dell'Inter, che lo ha cercato quando la rottura con Conte è diventata inevitabile. Ma a Madrid, con cui aveva un rapporto speciale, non poteva dire di no".