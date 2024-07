Calciomercato - Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter: ora è anche ufficiale. Manca ancora il comunicato nerazzurro ma la conferma giunge dal sito della Lega A, dove si evince il contratto depositato per il centrocampista in arrivo dal Napoli a parametro zero. Il polacco andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro aggiungendosi a Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Asllani e Frattesi.