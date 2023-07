UFFICIALE - Un ex Napoli rinnova con la Vis Pesaro

La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare che Mirko Valdifiori rinnova fino al 30 Giugno 2024 ed è pronto a vestire ancora la maglia biancorossa.

Arrivato a Novembre dello scorso anno, con un bagaglio di oltre 400 partite tra i professionisti (255 in serie A) ed una presenza in Nazionale, ha offerto un contributo importante nel raggiungimento della salvezza. Qualità, esperienza, dedizione al lavoro sono alcune sue doti importanti e sarà un valido punto di riferimento per la Vis della prossima stagione.