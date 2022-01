Borja Mayoral e Gonzalo Villar passano ufficialmente dalla Roma al Getafe. Entrambi fanno ritorno in liga in prestito secco ma per l'attaccante la Roma ha mantenuto un diritto di riscatto di 20 mln che dovrà versare, nell'eventualità, nelle casse del Real Madrid, club proprietario del cartellino del calciatore.

Il comunicato del Getafe