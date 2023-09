UFFICIALE - Pereyra torna all'Udinese: il comunicato e l'intervista

Ultime notizie calciomercato Serie A - Adesso è ufficiale, il ritorno di Roberto Pereyra all'Udinese. Il club di Udine l'ha annunciato con questo comunicato:

"Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno di Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino, che nella sua carriera ha indossato 200 volte la maglia bianconera, ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024 e si mette, così, a disposizione del gruppo e di mister Sottil con la sua esperienza, il suo carisma e le sue qualità.

Prosegue quindi la storia d’amore tra l’Udinese e Pereyra, determinati più che mai a raggiungere insieme nuove soddisfazioni e traguardi ambiziosi. Bentornato Tucu!".

Ospite della trasmissione di TV12, il Tucu afferma di aver provato al suo ritorno “una sensazione fantastica. Mi hanno espresso tutti grandissimo affetto, rivedere i compagni e il mister è stato molto bello”. In realtà il talentuoso centrocampista bianconero, da Udine, non se n’è mai andato. “È vero, si è parlato tanto di altre squadre, ma erano solo questo: parole – racconta – C’erano diverse situazioni, ma io qui mi sento a casa, così come la mia famiglia. Per questo sono felice di essere rimasto”.

Il calciomercato, ammette l’argentino, “è stato particolare, ma sono rimasto tranquillo”. Questo perché, per sua stessa ammissione, sapeva già cosa desiderasse. “I soldi non sono mai stati un problema, ho fatto una scelta per la felicità. Mi sono affidato a persone che non hanno lavorato bene e ho sbagliato, è colpa mia se non sono rimasto da subito – fa ammenda il Tucu – Poi però ho ottenuto quello che volevo, ossia ritornare all’Udinese. La mia ambizione all’inizio era andare a giocare le coppe europee. Poi però ho parlato molto francamente con il presidente, a cui ho espresso la mia volontà di tornare. Adesso sono qui e sono felice di esserci. Sono concentrato esclusivamente sull’Udinese e a vincere le partite".