Colpo dell'Avellino dal Pescara, Luca Palmiero diviene ufficialmente un nuovo giocatore del club campano. Il centrocampista classe 96' cresciuto a Napoli ha vissuto un'annata positiva a Pescara, tanto da attenzionare club di lega pro come l'Avellino. L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito il calciatore a titolo definitivo, contratto biennale (fino al 2025). È l'ottava operazione in entrata per la società irpina.