UFFICIALE - Niente Napoli, il georgiano Kvernadze ha firmato col Frosinone

Calciomercato Serie A - Niente SSC Napoli che l'ha seguito a lungo, ma poi non ha puntato sul talento georgiano, sarebbe stato il secondo: Giorgi Kvernadze è infatti un nuovo calciatore del Frosinone. Giocherà nel campionato italiano e sfiderà Kvara. Ironia del destino, hanno lo stesso ruolo: entrambi di piede destro partono però dalla fascia sinistra per poi accentrarsi. "Gemello" di Kvara per il ruolo, ma anche per lo stile di gioco: in Georgia infatti in molti hanno paragonato Kvernadze al talento del Napoli, definendolo il "nuovo Kvara".

Questo il comunicato del Frosinone, che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato l'approdo in gialloblù di Giorgi Kvernadze, prelevato dal FC Kolkheti 1913:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva FC Kolkheti 1913 Poti per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giorgi Kvernadze. L’attaccante classe 2003 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione".