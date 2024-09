UFFICIALE - Niente Juve-Napoli per Kostic: è stato ceduto in Turchia

Ancora novità di calciomercato in Serie A, la finestra italiana è chiusa ma non tutte all’estero. Resta calda ancora per diverse ore, per esempio, quella Turca che ha recentemente accolto Victor Osimhen e che ora ha abbracciato anche uno juventino.

Calciomercato Juve, ufficaile la cessione di Kostic

La Juventus ha infatti annunciato la cessione di Filip Kostic: