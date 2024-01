UFFICIALE - Ngonge è un nuovo attaccante del Napoli, De Laurentiis: "Benvenuto Cyril" | FOTO

Ultime news calciomercato - Adesso è ufficiale, Cyril Ngonge è un nuovo attaccante della SSC Napoli. Arriva dall'Hellas Verona, contratto depositato in Lega per il terzo acquisto invernale del club partenopeo.

Calciomercato, Ngonge è del Napoli: ufficiale

Ad annunciare l'ufficialità dell'acquisto di Cyril Ngonge è come di consueto il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, con il più classico dei tweet presidenziali:

"Benvenuto Cyril", ha scritto il patron del Napoli via Twitter.

Ngonge ha quindi firmato il contratto che lo legherà al Napoli per quattro anni e mezzo, all'Hellas Verona vanno circa 20 milioni comprensivi di bonus.

Cyril Ngonge è un nuovo acquisto del Napoli

Ngonge e Traorè a Riyadh

Si aspettava solo l'ufficialità, ma Cyril Ngonge e Hamed Junior Traorè sono pronti a partire per l'Arabia Saudita: i due nuovi acquisti del Napoli infatti raggiungeranno in serata l'hotel degli azzurri a Riyadh, per poi essere pronti per i prossimi allenamenti in vista della finale di Supercoppa italiana. Questa sera, si scoprirà chi sarà l'avversaria fra Inter e Lazio del Napoli nella finale che si giocherà lunedì.