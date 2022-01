UFFICIALE - Napoli, il giovane Spedalieri in Serie C: trasferimento in prestito alla Fermana

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Proprio sul gong il Napoli ha piazzato un colpo in uscita: il classe 2002 Jonathan Spedalieri passa alla Fermana con la formula del prestito. Di seguito il comunicato pubblicato dal club di Serie C:

"La Fermana comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del difensore classe 2002 Jonathan Spedalieri, proveniente dal Napoli. Con la squadra partenopea Spedalieri è stato protagonista con la squadra Primavera ma spesso aggregato in prima squadra dove è stato anche convocato, andando in panchina, nella sfida con la Juve dello scorso 6 gennaio. Catanese di nascita è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina prima del passaggio la scorsa stagione al Potenza dove ha collezionato anche quattro presenze nel girone C."