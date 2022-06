Calciomercato Napoli - Adesso è anche ufficiale, si attendeva soltanto l'annuncio per il trasferimento di Cragno al Monza. Colpo importante della neopromossa che ha battuto la concorrenza di molti club per il giovane talento italiano. Questo il comunicato: "Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".