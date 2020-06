UFFICIALE - Mertens ha rinnovato col Napoli! De Laurentiis: "Felice di stare ancora insieme, evviva Dries"

Calcio mercato Napoli, è appena arrivata una storica ufficialità: Dries Mertens ha rinnovato con la SSC Napoli! A confermarlo tramite twitter è il patron azzurro Aurelio De Laurentiis: "Felice di stare ancora insieme, evviva Dries"

Rinnovo Mertens, durata e dettagli

Mertens e De Laurentiis alla Filmauro per il rinnovo con la SSC Napoli

Come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24.it la firma è arrivata stanotte, mentre l'incontro decisivo con i dirigenti del Napoli e il suo legale Stijn Francis è avvenuto ieri sera. Secondo Sky Sport il belga resterà ancora al Napoli per altri due anni con opzione per il terzo anno.