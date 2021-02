UFFICIALE - Luka Stankovski al Monza: il comunicato del club. Era seguito dal Napoli

Calciomercato Napoli - Luka Stankovski al Monza, adesso è anche ufficiale. Il primo colpo del Monza per la stagione 2021/22 è Luka Stankovski, fantasista classe 2002 in forza ai macedoni del Rabotnicki, che era seguito anche dal Napoli. Il comunicato:

“Siamo orgogliosi di annunciare che uno dei più talentuosi calciatori macedoni, Luka Stankovski, continuerà la sua carriera nel club italiano del Monza da giugno. I due club hanno concordato i dettagli del trasferimento che sarà realizzato nella prossima finestra di mercato. - ha spiegato il presidente del club Dragan Popovski – Posso dire che c’erano molte offerte per il calciatore, ma abbiamo deciso di comune accordo che il Monza era la soluzione migliore per tutti. Siamo felici che la nostra società continui con successo la politica di crescere giovani talenti per poi cederli all’estero”.