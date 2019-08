UFFICIALE - Lo Celso è un nuovo calciatore del Tottenham: era stato sondato anche dal Napoli

Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo per la firma del prestito stagionale di Giovani Lo Celso da Real Betis Balompié con un'opzione per rendere permanente il trasferimento.

Il centrocampista attaccante indosserà la maglia numero 18 in questa stagione.

Giovani ha iniziato la sua carriera con Rosario Central e le sue esibizioni durante il suo periodo nella Divisione argentina di Primera e la Copa Libertadores lo hanno visto guadagnare una trasferta in Europa con Paris Saint-Germain nell'estate del 2016.

Dopo essere stato prestato in prestito a Rosario, è tornato al PSG all'inizio del 2017 e ha collezionato un totale di 54 presenze, segnando sei volte per la squadra della Ligue 1, oltre a far parte delle squadre che hanno vinto il campionato. nel 2018, due titoli della Coupe de France e la Coupe de la Ligue 2018 prima di unirsi al Real Betis in prestito per la durata della campagna 2018/19.

Coperto 19 volte dall'Argentina fino ad oggi, Giovani ha impressionato in Spagna la scorsa stagione, segnando 16 volte in 45 presenze in tutte le competizioni prima che il suo prestito fosse trasformato in un trasferimento permanente.