UFFICIALE - Lecce, preso lo svincolato Donati. Anni fa ci pensò anche il Napoli

Il difensore Giulio Donati ha firmato un accordo con il Lecce fino al giugno 2020, con un'opzione per un altro anno. Classe 1990, attualmente svincolato, il giocatore era aggregato al gruppo giallorosso già da alcune settimane; arrivato l'ok di Liverani, oggi la sottoscrizione del contratto, e da gennaio, con la riapertura del mercato, Donati potrà essere utilizzato.

Per lui si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo la stagione 2010-2011 in serie A, dove collezionò 14 presenze.

In seguito ha giocato nel Padova e nel Grosseto prima di trasferirsi in Bundesliga, dove ha passato sei stagioni con le maglie del Bayer Leverkusen e del Magonza.

Sul calciatore, in passato, anni fa, ci mise gli occhi il Napoli.