Una meteora passata da Napoli senza fermarsi mai. Leandrinho torna nuovamente in Brasile, il sudamericano classe 1998 è pronto a ripartire da casa sua stavolta con addosso la maglia del neonato Bragantino dopo non aver mai visto il campo con il Napoli nell'ultima stagione. Ecco quanto scrive il Red Bull Bragantino su Twitter: "UFFICIALE - Oggi arriva un rinforzo: Leandrinho in prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto a fine stagione".