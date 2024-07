"Grazie di tutto, Rui!", "Grazie per questi anni insieme, Leo!". Con due posto sui canali social ufficiali del club, la Roma ha salutato Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, il cui contratto è scaduto due giorni fa. In particolare, per l'esterno classe 1993 appare sempre più concreta la pista che porta al Napoli: pronto per lui un contratto biennale.