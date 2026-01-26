UFFICIALE - La Lazio preannuncia Maldini: "Daniel è qui"

Ultimissime calciomercato Serie A, Daniel Maldini lascia l'Atalanta ma non sarà il Napoli il suo destino nonostante l'interesse del club partenopeo per questa sessione di gennaio.

Il figlio d'arte sbarca piuttosto a Roma, sponda biancoceleste per una nuova avventura con la Lazio.

Calciomercato Serie A, Lazio preannuncia Maldini

La società di Claudio Lotito lo ha anche annunciato via social così: "Daniel è qui", poiché è arrivato da pochi minuti a Fiumicino in vista delle visite mediche e della firma sul contratto. Domani primo allenamento con mister Maurizio Sarri.