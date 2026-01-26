UFFICIALE - La Lazio preannuncia Maldini: "Daniel è qui"

Calcio Mercato  
UFFICIALE - La Lazio preannuncia Maldini: Daniel è qui

Calciomercato Serie A, prima foto di Maldini con la Lazio

Ultimissime calciomercato Serie A, Daniel Maldini lascia l'Atalanta ma non sarà il Napoli il suo destino nonostante l'interesse del club partenopeo per questa sessione di gennaio. 

Il figlio d'arte sbarca piuttosto a Roma, sponda biancoceleste per una nuova avventura con la Lazio

Calciomercato Serie A, Lazio preannuncia Maldini 

La società di Claudio Lotito lo ha anche annunciato via social così: "Daniel è qui", poiché è arrivato da pochi minuti a Fiumicino in vista delle visite mediche e della firma sul contratto. Domani primo allenamento con mister Maurizio Sarri

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    79

    34
    25
    4
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    61

    34
    17
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    46

    34
    13
    7
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    41

    34
    11
    8
    15
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    39

    34
    10
    9
    15
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    37

    34
    8
    13
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    29

    34
    7
    8
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    19

    34
    3
    10
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    34
    2
    12
    20
Back To Top