UFFICIALE - Il Tottenham non riscatta Gollini, torna all'Atalanta: il comunicato

Calciomercato Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del club inglese. Gollini lascia il Tottenham e torna all'Atalanta. Piace a Napoli e Fiorentina:

.

"Confermiamo l'addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall'Atalanta. Il portiere ci ha raggiunto lo scorso luglio per giocare la stagione 2021/22 e ha collezionato 10 presenze con i nostri colori. Ringraziamo Pierluigi per il suo lavoro e gli auguriamo ogni bene per il futuro". Questa la nota ufficiale con cui il Tottenham ha salutato il suo ormai ex portiere, dopo la conclusione del prestito.