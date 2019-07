UFFICIALE - Il Napoli riscatta David Ospina! Il comunicato dell'Arsenal: "Grazie di tutto David"

David Ospina è un nuovo calciatore del Napoli a titolo definitivo. Esercitato il riscatto nei confronti dell'Arsenal. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24 dal sito ufficiale dell'Arsenal:

David ci ha raggiunto da Nizza nel 2014 dopo sei stagioni in Ligue 1 e ha fatto 70 presenze durante il suo tempo con noi. Era il nostro portiere nella finale del 2017 della FA Cup degli Emirati contro il Chelsea, ed era anche in squadra per la vittoria finale della FA Cup 2015 su Aston Villa.

Con 98 presenze in nazionale, David è il portiere più incappucciato nella storia della Colombia e ha anche rappresentato il suo paese in due Coppa del Mondo - nel 2014 e nel 2018.

Vorremmo ringraziare David per il suo contributo al club e tutti all'Arsenal gli augurano il meglio per il suo futuro.

L'accordo è subordinato al completamento dei processi normativi.