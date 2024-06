UFFICIALE - Il Bayern annuncia il difensore Hiroki Ito: Kim Min-Jae è già in uscita?

Ultime news calciomercato - Il Bayern Monaco ha messo le mani su Hiroki Ito, difensore classe 1999 proveniente dallo Stoccarda: il club ha ufficializzato in queste ore il suo arrivo, esercitando il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro:

Max Eberl, direttore sportivo dell'FC Bayern ha dichiarato:

"Siamo molto lieti di aver ingaggiato Hiroki Ito per l'FC Bayern. Vogliamo giocatori affamati che portino nuova energia, e Hiroki ha tutto ciò che vogliamo: è un giocatore che accetta le sfide, le supera e si fa continuamente strada. A 25 anni ha già maturato molta esperienza e può gestire la pressione, sia in caso di retrocessione che con la possibilità della Champions League. Per noi sarà subito un vero rinforzo”.

Christoph Freund, direttore sportivo dell'FC Bayern ha aggiunto:

Queste le prime parole di Hiroki Ito:

“È un grande onore per me poter giocare per uno dei club più grandi del mondo. Anche in Giappone il nome FC Bayern suona bene. Ho sempre dato tutto al VfB Stuttgart e sono grato al club. Ora non vedo l'ora di affrontare la sfida di Monaco e voglio fare la mia parte per garantire che l'FC Bayern vinca molti titoli. Era giunto il momento di fare un nuovo passo, per me l’FC Bayern è il club perfetto per questo”.