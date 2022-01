Notizie calcio. Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha appena annunciato un colpo in attacco. Si tratta di Adama Traorè che si trasferisce in prestito fino a fine stagione dal Wolverhampton.

Traorè-Barcellona, i dettagli dell'operazione

Per Traorè si tratta di un ritorno a casa. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dallo stesso club balugrana: l'ex canterano arriva in prestito, con il Barcellona che vanta anche un'opzione per il riscatto al termine del prestito.