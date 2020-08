Ultime notizie mercato - La notizia era nell'aria da diverso tempo ed ora il Monaco l'ha resa a tutti gli effetti ufficiali attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento, con il club campano che dunque inserisce in rosa un difensore di assoluto valore e di comprovata esperienza per provare a difendere la Serie A e ad ottenere una salvezza che sarebbe storica per il club.