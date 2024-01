UFFICIALE - Giuseppe D'Agostino lascia il Napoli: è un nuovo calciatore del Picerno | VIDEO

Calciomercato Napoli, l’AZ Picerno comunica di aver perfezionato l’acquisto del calciatore classe 2003 Giuseppe D’Agostino dal Napoli. Questo il comunicato del club:

"Ala sinistra per vocazione, Giuseppe cresce nel settore giovanile del Napoli, per poi approdare per la prima volta in Serie C alla Juve Stabia nel 2022/2023: matura 35 presenze complessive, impreziosite da 5 goal.

Nella stagione ancora in corso passa, sempre in Serie C, al Monopoli, squadra in cui disputa 21 gare, realizzando un goal e due assist.

Tra i profili più interessanti e di maggiore spicco del panorama giovanile, D’Agostino arriva a Picerno rafforzando la batteria offensiva a disposizione di Emilio Longo.

Benvenuto a Picerno, Giuseppe!".