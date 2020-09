UFFICIALE - Everton, secondo colpo dopo Allan: James Rodriguez riabbraccia Ancelotti

Ultime notizie calcio mercato - Dopo Allan, arriva un'altra ufficialità in casa Everton. Il club di Liverpool, infatti, sui propri canali social ha annunciato l'arrivo di James Rodriguez, fantasista colombiano preso dal Real Madrid che in tal modo abbraccia nuovamente Carlo Ancelotti. I due si sono solo "sfiorati" nel corso dell'avventura sulla panchina del Napoli del tecnico ex Milan, ma ora finalmente possono tornare a lavorare insieme.