UFFICIALE - Empoli, riscattato Vicario per 8 milioni. Adesso via alle trattative con Lazio e Napoli

Calciomercato Napoli - Guglielmo Vicario è uno dei nomi in lista per riempire le caselle dei portieri per la prossima stagione. Si attendeva però il riscatto dell'Empoli dal Cagliari prima di intavolare qualsiasi trattativa. Adesso è ufficiale: Vicario diventa un giocatore dell'Empoli a titolo definitivo.

Vicario, è ufficiale il riscatto dell'Empoli

Ad annunciarlo i due club, l'Empoli ha riscattato Guglielmo Vicario. La cifra del trasferimento è di circa 8 milioni di euro. Lo hanno comunicato il Cagliari e il club toscano tramite i propri canali ufficiali. Il portiere classe 1996, grande protagonista nell'ultima stagione di Serie A sotto la guida di Andreazzoli, è seguito da diverse squadre, tra cui la Lazio e il Napoli. Oltre ad un interesse della Fiorentina.

Questo il tweet dell'Empoli:

? Guglielmo Vicario è un calciatore azzurro al 100% ? pic.twitter.com/Cl8m6JnPq9 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 18, 2022

Vicario

Di seguito, invece, il comunicato del Cagliari sul riscatto di Vicario da parte dell'Empoli: