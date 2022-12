Calciomercato - Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo è un uovo giocatore dell’Al Nassr. L’annuncio ufficiale giunge dal club arabo che ha annunciato poco fa il fenomeno portoghese con la seguente didascalia: "Il più grande calciatore del mondo ha firmato ufficialmente per l'Al Nassr". Contratto da record per il lusitano in Medio Oriente che dice dunque addio al calcio europeo dopo l'amara esperienza al Manchester United.