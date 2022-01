UFFICIALE - Caceres lascia il Cagliari: è un nuovo calciatore del Levante

Martin Caceres lascia il Cagliari, il difensore uruguagio passa al Levante

Levante UD ha raggiunto un accordo con Martín Cáceres per il trasferimento del giocatore fino alla fine della stagione, con l'opzione per un'altra stagione. Il difensore centrale arriva ceduto dal Cagliari a costo zero.

Il difensore è internazionale della Nazionale dell'Uruguay, con la quale ha giocato nei Mondiali 2010, 2014 e 2018 ed è stato proclamato Campione della Copa América nel 2011. Attualmente sta giocando le partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar.