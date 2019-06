L'Empoli ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione: Cristian Bucchi. L'ex attaccante del Napoli, lo scorso anno, era alla guida tecnica del Benevento e ha sfiorato la promozione in A perdendo in semifinale playoff contro il Cittadella. Ecco il comunicato ufficiale del club di Corsi.

L’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Cristian Bucchi