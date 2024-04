UFFICIALE - Bari, esonerato Iachini: la scelta del sostituto

Arriva anche la notizia ufficiale riguardo quello che si vociferava nelle ultime ore, c'è la conferma dell'esonero dell'allenatore che paga dopo gli ultimi risultati, licenziato Iachini dal Bari con la scelta del sostituto.

Esonerato Iachini: il Bari di De Laurentiis cambia ancora

Come il Napoli anche il Bari della famiglia De Laurentiis sta attraversando un momento di difficoltà enorme quest'anno. Solo un anno fa per pochi secondi non ha ottenuto la promozione in Serie A, mentre quest'anno rischia addirittura la retrocessione in Serie C. Non è cambiato niente con l'arrivo di Iachini che è stato esonerato dal Bari anche lui nelle ultime ore.

6 sconfitte in 8 giornate che hanno portato il Bari al 16esimo posto con 35 punti e ora in zona playout col rischio retrocessione. Esonerato Iachini e secondo le ultime notizie c'è Ventura pronto a prendere il suo posto. Ventura che è stato tanti anni fa il primo allenatore dell'era De Laurentiis al Napoli. Al momento però il Bari ha scelto come allenatore Federico Giampaolo, fratello minore di Marco Giampaolo, che era fino ad oggi allenatore del Bari Primavera e per ora è promosso in prim squadra in attesa di novità.