Il Botafogo ha annunciato un altro rinforzo per il settore di centrocampo. Si tratta dell'esperto, ex Napoli, Allan, 33 anni, arrivato dall'Al Wahda.

Allan al Botafogo

Il giocatore ha già giocato per la squadra brasiliana e ha firmato un contratto fino a dicembre 2026. Il giocatore ha sostenuto in mattinata le visite mediche ma non c'è ancora una data relativa alla sua presentazione.