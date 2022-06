Udinese, Marino: "Cessione Deulofeu? Al momento solo voci, se ne riparlerà con l'offerta giusta"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Gerard Deulofeu potrebbe essere l'azzurro. Ma a smentire l'imminente trasferimento o la chiusura repentina della trattativa SSC Napoli-Udinese, è Pierpaolo Marino.

A parlare di Gerard Deulofeu, accostato fortemente al Napoli, è stato il Direttore dell’Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, fresco del prolungamento del contratto di un altro anno, nell'intervista a Udinese Tv:

Il punto sul mercato in uscita: Deulofeu e Molina su tutti (la domanda).

"Ci sono degli allarmismi, ingiustificati però: in realtà, al momento l'Udinese potrebbe andare tranquillamente in ritiro, avendo una rosa completa. Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci. Deulofeu e Molina sono giocatori importanti e, se dovessero arrivare la proposta giusta, se ne parlerà. In merito a Udogie storicamente difficilmente l’Udinese ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno: non ha raggiunto ancora i valori per cui è giusto venderlo, rischieremmo di venderlo sottocosto. Con un altro anno qui, accresceremo ancor di più il suo valore".