Udinese, Marino annuncia: "Non possiamo trattenere De Paul con le catene"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per poter parlare del futuro di De Paul: "Inutile fare i prezzi, quelli li fanno le squadre interessate. Non abbiamo necessità di fare plusvalenze. Se un giocatore come lui arriva in una grande squadra fa piacere anche a noi. Non possiamo tenerlo con le catene. Fino ad adesso non ci sono state offerte, abbiamo la possibilità di farlo rimanere grazie alla famiglia Pozzo. Ci sono squadre interessate, ma le valutazioni non sono adeguate a ciò che ha espresso sia in campionato che in nazionale. Mi trovi un titolare della nazionale argentina con una valutazione inferiore ai 40-50 milioni di euro".