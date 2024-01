Udinese, il ds Balzaretti: "Samardzic? C’è un interesse, ma parlo con lui tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sulla squadra”

“Vogliamo rivivere le emozioni provate col Bologna”. Non si nasconde il responsabile dell’area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, ai microfoni del sito ufficiale bianconero “Il nostro obiettivo è questo, replicare una bellissima giornata per ciò che abbiamo espresso in campo e per la gioia che abbiamo dato alle persone che vengono a vederci ogni domenica – continua – È un desiderio che si persegue con il lavoro quotidiano, con la continuità”.



Parlando di mercato, il dt definisce il nuovo acquisto Lautaro Giannetti “un tassello importante. Va a completare un reparto che, con l’assenza di Jaka Bijol ancora per qualche settimana, necessitava di caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa”. Uno degli scopi del club, ricorda, “è prendere e formare giocatori giovani. Siamo contenti dell’età media della squadra e della crescita dei difensori, ma bisogna anche curare i dettagli”.



Il punto d’orgoglio di Balzaretti è che ogni settore della società lavori “su tutti i ragazzi collettivamente. Brenner e Keinan Davis sono altri due acquisti di gennaio”. La speranza è vederli in campo il prima possibile, soprattutto l’inglese che per la prima volta rientra tra i convocati. Su Lazar Samardzic il dirigente dice che “c’è un interesse, ma parlo con lui tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese”.