Calciomercato Napoli - Rodrigo De Paul in lacrime al termine di Inter-Udinese. Ultima giornata di Serie A per Inter e Udinese che si conclude con un netto 5-1. Intanto, a fine partita, in panchina, Rodrigo De Paul è scoppiato in lacrime. Un pianto che annuncia l'addio del calciatore dell'Udinese che è ricercato dai migliori club al mondo in vista della prossima sessione di calciomercato.