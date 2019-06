Tv Luna - Koulibaly oggetto del desiderio di cinque club: piace in Inghilterra, Spagna e Francia, ma resterà incedibile

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di mercato relativa al difensore centrale senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly. Sul proprio profilo di Twitter, infatti, il giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha pubblicato il seguente messaggio:

"Giusto per fare chiarezza. Kalidou Koulibaly è l’oggetto del desiderio (neanche tanto nascosto) di 5 club. Due inglesi, uno spagnolo, uno francese ed uno italiano. Resterà un desiderio per tutti. Incedibile!"

Calciomercato Napoli - Su Kalidou Koulibaly è piombato anche il Liverpool. Dopo gli interessi registrati di Manchester United e Real Madrid, anche i Reds hanno manifestato il proprio gradimento per il difensore del Napoli. Il club d’oltremanica è alla ricerca di un difensore forte da affiancare a Van Dijk, come riferisce l’edizione odierna del Mattino.

Ultimissime calcio Napoli su Koulibaly, il Liverpool ha contattato l'agente

Koulibaly si trova nel ritiro della nazionale senegalese per la Coppa d’Africa e ha parlati con il suo connazionale Manè, attaccante del Liverpool. L’offerta ufficiale non è ancora arrivata al Napoli, ma il suo agente, Fali Ramadani, è stato già informato dell’interesse. E quest’ultimo ha spiegato che l’affare non è impossibile, seppur molto difficile. Le cifre sono elevate, parliamo di 120 milioni di euro e tutti cash. A meno che il Liverpool non inserisca delle contropartite tecniche molto intriganti. Adesso dall’Inghilterra hanno tutte le informazioni necessarie per intavolare una trattativa o farla morire sul nascere.