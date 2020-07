Tuttosport - Tra Napoli e Lille ci sarebbero 20mln di scarto, ma le parti vogliono chiudere! Le ultime su Osimhen

Calciomercato Napoli - Dopo giorni di trattative, incontri, accordi trovati e poi ridiscussi, si prova a passare dalle parole ai fatti: l’incontro tra il ds del Napoli Giuntoli, il presidente del Lille Lopez e il nuovo agente di Osimhen, D'Avila, ha prodotto un nuovo scenario che Tuttosport racconta:

"Tra il Napoli ed il Lille la trattativa è da limare, anche se ci sarebbe uno scarto di 20 milioni: il club offrirebbe 60 milioni mentre il Lille chiederebbe 80 cash. Anche l’ipotesi Ounas come contropartita va discussa: Lopez non vorrebbe l’algerino perchè lo scorso anno è stato preso Weah. Le parti vogliono chiudere l’affare, ecco perché l’accordo con il Lille non è un problema. La trattativa è aperta e ogni scenario è ancora possibile, nonostante filtri ottimismo circa la chiusura dell’affare col Napoli in casa Lille"