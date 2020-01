Tuttosport - Tra gennaio e giugno De Laurentiis sta investendo quasi 70mln per tre centrocampisti ed un difensore

Il primo è fatto, il secondo tra poco. Il Napoli ha deciso di andare a testa bassa sul mercato di gennaio, prendendo due centrocampisti centrali, con caratteristiche diverse, ma che possono anche essere complementari. Il primo rinforzo si chiama Diego Demme, il colpo numero 2 è quello corteggiato da più di un anno, Stanislav Lobotka. Ne parla Tuttosport:

“Intanto De Laurentiis sta investendo 33 milioni per due rinforzi “veri” ed altri 35 li verserà al Verona per prendere a giugno un altro centrocampista, Sofyan Amrabat (23 anni), ed un difensore centrale, Amir Rrahmani (25 anni). La trattativa è ancora in sospeso, perché mancano alcuni dettagli sullo stipendio: il marocchino vorrebbe 4 anni di contratto e non 5, a meno che il club azzurro non metta sul quinquennale una clausola rescissoria di 50 milioni al massimo”