Walter Mazzarri vuole migliorare ulteriormente il suo Torino. Dopo la bella stagione in granata l'ex allenatore del Napoli ha riferito ai suoi dirigenti ruoli e possibili giocatiori per migliorare il reparto offensivo. Mazzarri ha fatto anche il nome di Simone Verdi, trequartista del Napoli che quest'anno non ha brillato. A tal porposito, riferisce Tuttosport, il tecnico lo ritiene ideale per metterlo alle spalle del Gallo Belotti ed aumentare la portata offensiva.