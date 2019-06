Tuttosport - Torino forte su Verdi: Cairo propone il prestito con diritto di riscatto, ADL chiede obbligo o cessione

Calciomercato Napoli - Simone Verdi non ha trovato spazio e continuità in questa sua prima stagione al Napoli, complice anche qualche infortuno che ne ha frenato la crescita. Il trequartista ex Bologna piace molto al Torino, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Il presidente Urbano Cairo propone al Napoli un prestito con diritto di riscatto. Ma Aurelio De Laurentiis, con ogni probabilità, replicherà con un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo. Quest'ultimo caso è da prendere in considerazione solo se il Torino andasse in Europa League per l'esclusione (improbabile) del Milan.