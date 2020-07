Tuttosport su Milik: la maggior parte della piazza napoletana ha già scaricato il giocatore

Calciomercato Napoli - A proposito di “clima non idilliaco”, beh, per quel che riguarda Arek Milik e il Napoli “clima non idilliaco” diventa un eufemismo esagerato e poco credibile secondo Tuttosport:

"Complici le indiscrezioni ormai costanti e le prestazioni calanti: fatto sta che la maggior parte della piazza ha già scaricato il giocatore. E lo stesso Gattuso c’è andato giù pesante, dopo la sconfitta contro l’Inter. Benzina sul fuoco in un momento in cui da innesto hanno agito le titubanze del giocatore circa il rinnovo d’un contratto in scadenza tra meno di un anno. La Juventus è in pole position, alle sue spalle c’è l’Atletico Madrid"