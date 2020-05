Tuttosport - Su Jovic non solo il Napoli, spunta il Milan! I rossoneri riallacciano i contatti con il Real Madrid

Ultime Calcio - Si cominciano a delineare gli scenari di mercato del Milan, come racconta Tuttosport. E all’interno di questi entra anche il Napoli.

“Il fatto di non riuscire a imporsi nel Real Madrid, non viene considerato, in casa Milan necessariamente indice di incapacità assoluta. Luka Jovic non può certo definirsi uno “scarto” del Real, ma la tentazione di rivenderlo subito, prima che si deprezzi ulteriormente, sta palesandosi nelle menti spagnoli. Sul serbo non c’è solo il Milan, ma anche il Napoli, che deve sostituire Milik, e il Newcastle. Ma il Milan potrebbe trovare una linea preferenziale. Il Milan ha riallacciato i contatti con il Real, per capire se davvero hanno intenzione di vendere Jovic”