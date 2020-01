Tuttosport - Sondaggio Napoli per Castrovilli, c'è da battere una doppia concorrenza: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un sondaggio della SSC Napoli per Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Sul centrocampista ci sarebbero anche Juve ed Inter:

Castrovilli-Napoli, sfida mercato Juve e Inter

"Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è nelle possibilità di Juventus e Inter. Club che potrebbero trovarsi di fronte anche per Gaetano Castrovilli, sul quale il patron viola prova ad alzare le barricate: «Ha un contratto lungo, rinnovato di recente, sta facendo ottime cose e mi auguro di tenerlo per molto tempo». L’Inter si è già mossa con decisione per il centrocampista rivelazione di questa prima parte di stagione, la Juventus al momento si è solamente informata mentre il Napoli ha effettuato un sondaggio. Ma siamo alle prime battute, per tutti".