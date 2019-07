Tuttosport - Roma ad un passo da Veretout, rifiutata l'offerta del Milan! Il Napoli ha virato su Elmas

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli è lontano dall'acquisto di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è stato segutito per molto tempo, poi però la scelta di virare su Elmas, con Milan e Roma che si sono inserite per il francese. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Mercato Roma calcio - "Con le prime amichevoli alle porte, Fonseca attende nuovi rinforzi. La settimana appena iniziata potrebbe regalargliene due: Mancini e Veretout. Per il francese il fatto che Pradè, dopo aver visto due volte il Milan, incontri nuovamente la Roma è sinonimo che l'intesa con i rossoneri non c'è. Non bastano dunque i 18 (16+2) milioni offerti da Boban e Maldini. La Fiorentina è scesa nella richiesta da 25 a 22 milioni. Se a Trigoria confermano la proposta di 20 (rimane in ballo Defrel), Veretout diventerà un calciatore giallorosso".