Tuttosport - Rivoluzione Ancelotti! Due punte centrali, due esterni e due centrocampisti: tutti i nomi della lista del tecnico

L'edizione odierna di Tuttosport mette in evidenza quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Napoli in sede di calciomercato, parlando di lista della spesa di Carlo Ancelotti.

La lista della spesa di Ancelotti prevede due attaccanti centrali, due esterni alti e due centrocampisti. I nomi? Sono sempre i soliti.

Immobile della Lazio e Mariano Diaz per l’attacco, sono profili costosi (Lotito ha fatto sapere di non cedere il suo bomber 29enne per meno di 70 milioni ed il Real chiede 30 milioni per il 25enne di origini dominicane) anche se alla portata di De Laurentiis.

Lozano e Lazaro hanno la qualità degli esterni di ritmo, utilissimi per il 4-4-2. Il Psv ha la fila dietro la porta per il 23enne messicano valutato 40 milioni di clausola, con il Manchester United che attende il momento giusto per lanciare l’assalto. Per l’esterno austriaco dell’Hertha Berlino, il prezzo di 20 milioni è trattabile e Giuntoli è in contatto frequente con il suo agente Hagmayr.

Attende l’esito della stagione, per Fornals, invece, il presidente Roig del Villareal alle prese con una salvezza in campionato ancora tutta da conquistare. Il Napoli giudica eccessiva la clausola da 30 milioni e vorrebbe trattare direttamente col club il prezzo per l’acquisto.

Molto calda la pista che porta a Jordan Veretout, 26enne centrocampista francese della Fiorentina, giudicato utile per la fisicità e la personalità: due doti di cui il Napoli difetta