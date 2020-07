Tuttosport rivela: Ibra-Napoli, era tutto fatto: l'annuncio doveva avvenire alla riapertura del mercato invernale. L'addio di Ancelotti fece saltare tutto

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport racconta un retroscena di mercato:

"E quando Rino incontrerà Ibra, i loro ricordi da calciatori rossoneri (hanno giocato insieme due anni) si mischieranno al mercato che doveva essere e che non fu. Se Ancelotti fosse rimasto sulla panchina, il Napoli a gennaio avrebbe preso Zlatan: con Raiola era già tutto fatto, si attendeva solo la riapertura del mercato per l’annuncio. Addio Carlo, bye bye Ibra che il 27 dicembre fu annunciato proprio dal Milan. A Gattuso servivano due centrocampisti centrali, piuttosto che un attaccante forte e dal carattere forte. Forse anche troppo e quando in uno spogliatoio ce ne sono due, basta una scintilla".