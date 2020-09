Tuttosport - Ramadani decisivo per sbloccare Milik e Maksimovic alla Roma? A Napoli sono convinti che in 48 ore possa sbloccarsi tutto

Calciomercato Napoli - Luis Suarez ritiene che la soluzione ideale per lui sia la Juventus. E lo ha fatto sapere ai diretti interessati, come racconta Tuttosport:

“La classifica delle preferenze vede Dzeko in vantaggio, tuttavia la situazione è bloccata perché la Roma non trova l’accordo con il Napoli per acquisire Milik nel quadro della complessa operazione che include anche Under, Riccardi e un conguaglio di una decina di milioni, ma che potrebbe allargarsi a Veretout e Maksimovic. Non appena il maxi scambio fra Roma e Napoli andasse in buca, il passaggio di Dzeko alla Juventus sarebbe una formalità. La Juventus sta aspettando: oggi sono previsti incontri che potrebbero essere decisivi per completare gli accordi che riguardano Milik. E l’agente Ramadani potrebbe essere l’uomo chiave, deve discutere il futuro di Maksimovic e Koulibaly: a Napoli sono convinti che il suo intervento potrebbe essere decisivo per sbloccare la vicenda nelle prossime 48 ore”