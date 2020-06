Tuttosport - Petagna e Rrahmani, ADL può chiedere soldi per consentire di usarli oltre il 30 giugno: la situazione

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Sul fronte mercato, come chiarito dal ds Giuntoli «prima ci saranno i rinnovi». E poi, il Napoli ha già due acquisti che dal primo luglio torneranno alla base, dopo averli lasciati in prestito, Rrhamani al Verona e Petagna alla Spal. Ma cosa accadrà il 30 giugno? Il Napoli permetterà ai club che li tengono in prestito di continuare ad utilizzarli? I vertici del calcio sono in attesa di una formula da adottare, perché altrimenti i club proprietari dei cartellini potrebbero chiedere dei soldi in prestito per permettere a Rrahmani e Petagna di giocare ancora all’interno di squadre che hanno bisogno di loro, in vista della lotta per non retrocedere".