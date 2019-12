Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si concentra anche sulle possibili cessioni in casa Napoli: "Sul fronte cessioni ci sono Younes (il Werder Brema è più di una ipotesi) e Tonelli (per lui c’è il Lecce), mentre per Ciciretti e Gaetano può esserci una soluzione in serie B: Pescara e Juve Stabia hanno mostrato interesse".